Bakan Tunç Duyurdu: İşte HSK'nın Yeni Yönetimi

Bakan Tunç HSK Genel Kurul toplantısı sonrası HSK'nın yeni üyelerini açıkladı. HSK Birinci Daire Başkanlığına Turan Kuloğlu, HSK İkinci Daire Başkanlığına ve HSK Başkanvekilliğine de Fuzuli Aydoğdu'nun seçildiğini bildirdi.

Son Güncelleme:
Bakan Tunç Duyurdu: İşte HSK'nın Yeni Yönetimi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurul toplantısı bugün Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Yılmaz Tunç başkanlığında gerçekleştirildi. Genel kurulda birçok yeni üye seçilirken, Bakan Tunç bu isimleri sosyal medya hesabından duyurdu.

İŞTE SEÇİLEN İSİMLER

Bakan Tunç'un açıklamasına göre; HSK Birinci Daire Üyeliklerine; Bülent Küfüdür, Hakan Yüksel, Havvanur Yurtsever, Sait Özdemir, Turan Kuloğlu, seçildi. HSK İkinci Daire Üyeliklerine; Cengiz Aydemir, Alişan Tiryaki, Çetin Arslan, Fuzuli Aydoğdu, Serdar Ateş, Seyfi Han, seçildi.

BAŞKANLAR BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Mayıs 2025 tarihinde HSK üyeliğine atadığı Turan Kuloğlu HSK Birinci Daire Başkanlığına seçilirken, HSK İkinci Daire Başkanlığına ve HSK Başkanvekilliğine de Fuzuli Aydoğdu seçildi.

Bakan Tunç, paylaşımında tüm isimlere başarı dilediğini belirtti.

Bakan Tunç ve Yeni HSK Üyelerinden Anıtkabir'e ZiyaretBakan Tunç ve Yeni HSK Üyelerinden Anıtkabir'e ZiyaretGüncel
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç HSK Genel Kurulu'na Başkanlık YaptıAdalet Bakanı Yılmaz Tunç HSK Genel Kurulu'na Başkanlık YaptıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Yılmaz Tunç HSK
Son Güncelleme:
CHP'li Bağcıoğlu: TSK'nın Etkinliği Zayıflatıldı CHP'li Bağcıoğlu: TSK'nın Etkinliği Zayıflatıldı
Sonbahar Gelmeden Bir Kez Makas Vurun, Yaz Kış Hasat Edin Sonbahar Gelmeden Bir Kez Makas Vurun, Yaz Kış Hasat Edin
16 Haziran 2025 Günlük Burç Yorumları: Hayatınız Bir Anda Rayına Oturabilir 16 Haziran 2025 Günlük Burç Yorumları: Hayatınız Bir Anda Rayına Oturabilir
20 Milyon Öğrenci Tatil İçin Geri Sayıma Başladı! Son Ders Zilinin Çalmasına 3 Gün Kaldı 20 Milyon Öğrenci Son Ders Zili İçin Geri Sayıma Başladı
ÇOK OKUNANLAR
Apartmanda Oturanlar Dikkat! 81 İlde Yürürlüğe Girdi: Hepsi Tek Tek İptal Edilecek Apartmanda Oturanlar Dikkat! 81 İlde Yürürlüğe Girdi: Hepsi Tek Tek İptal Edilecek
SGK Uzmanı Özgür Erdursun İtiraf Etti: Bu Emeklilerin Maaşında Kesinti Yapılacak SGK Uzmanı Özgür Erdursun İtiraf Etti: Bu Emeklilerin Maaşında Kesinti Yapılacak
Zara ve LC Waikiki’ye Üretim Yapan Tekstil Devi İflas Batağında Zara ve LC Waikiki’ye Üretim Yapan Tekstil Devi İflas Batağında
Emlak İlan Sitelerine Yeni Düzenleme! Sınırlama Geliyor Emlak İlan Sitelerine Yeni Düzenleme! Sınırlama Geliyor
Başarısızlıktan İmparatorluğa: Hasat Tarlada Çürüyünce Zengin Oldu! Şimdi Paraya Para Demiyor Başarısızlıktan İmparatorluğa: Hasat Tarlada Çürüyünce Zengin Oldu! Şimdi Paraya Para Demiyor