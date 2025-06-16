Bakan Tunç Duyurdu: İşte HSK'nın Yeni Yönetimi

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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurul toplantısı bugün Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Yılmaz Tunç başkanlığında gerçekleştirildi. Genel kurulda birçok yeni üye seçilirken, Bakan Tunç bu isimleri sosyal medya hesabından duyurdu.

İŞTE SEÇİLEN İSİMLER

Bakan Tunç'un açıklamasına göre; HSK Birinci Daire Üyeliklerine; Bülent Küfüdür, Hakan Yüksel, Havvanur Yurtsever, Sait Özdemir, Turan Kuloğlu, seçildi. HSK İkinci Daire Üyeliklerine; Cengiz Aydemir, Alişan Tiryaki, Çetin Arslan, Fuzuli Aydoğdu, Serdar Ateş, Seyfi Han, seçildi.

BAŞKANLAR BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Mayıs 2025 tarihinde HSK üyeliğine atadığı Turan Kuloğlu HSK Birinci Daire Başkanlığına seçilirken, HSK İkinci Daire Başkanlığına ve HSK Başkanvekilliğine de Fuzuli Aydoğdu seçildi.

Bakan Tunç, paylaşımında tüm isimlere başarı dilediğini belirtti.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurul toplantımızı gerçekleştirdik.



Genel Kurulda;



⚖️ HSK Birinci Daire Üyeliklerine;

▪️ Bülent Küfüdür,

▪️ Hakan Yüksel,

▪️ Havvanur Yurtsever,

▪️ Sait Özdemir,

▪️ Turan Kuloğlu,



⚖️ HSK İkinci Daire Üyeliklerine;

▪️ Cengiz Aydemir,

▪️… pic.twitter.com/cBthuFV2Zk — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) June 16, 2025

Kaynak: Haber Merkezi