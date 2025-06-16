20 Milyon Öğrenci Tatil İçin Geri Sayıma Başladı! Son Ders Zilinin Çalmasına 3 Gün Kaldı

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Birinci dönem ara tatilini 11-15 Kasım, ikinci dönemdeki ara tatilini 31 Mart-4 Nisan tarihlerinde yapan öğrenciler için ikinci dönem, 20 Haziran Cuma günü sona erecek. Gün sayan öğrencilerin beklediği son ders zili 20 Haziran’da çalacak.

20 HAZİRAN'DA SON DERS ZİLİ ÇALACAK

Öte yandan eğitim-öğretim yılının son haftası, öğrencilerin sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmalarını teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen "dönem sonu faaliyet haftası" etkinlikleriyle geçecek.

YENİ MODELLE NELER YAPILDI?

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki yeni müfredat ile bu yıl eğitim-öğretim süreçlerinde bir dizi yenilik hayata geçirildi.

Ders içeriklerinin yüzde 35 sadeleştirildiği yeni müfredat, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasından itibaren okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde ilk kez uygulandı.

Yeni müfredatla eğitime başlayacak ilk kademelerde bu yıl Bakanlıkça hazırlanan "beceri örgüsü" temelli ders kitapları okutuldu. Yeni müfredat doğrultusunda hazırlanan yeni kitaplarda, öğrencilerin yardımcı kaynağa ihtiyaç duymadan öğrenmeleri hedefiyle, karekodlar içerisinde etkinlikler, animasyonlar, simülasyonlar, dijital tarih, artırılmış gerçeklik ve yapay zekayla desteklenmiş uygulamalara yer verildi.

Ayrıca 2024-2025 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları kapsamında, ücretsiz ders kitapları da öğrencilere ulaştırıldı, öğretmenlere de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin eğitimler verildi.

Kaynak: AA