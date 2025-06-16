Sığınmacı Kılığındaki Ajanlar... CHP’li Bakan’dan Güvenlik Uyarısı

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İran ve İsrail arasında tırmanan gerilim, istihbarat operasyonlarının sığınmacılar üzerinden nasıl yürütüldüğü konusunu yeniden gündeme taşıdı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, sığınmacı kılığındaki ajanların Türkiye için oluşturduğu güvenlik riskine dikkat çekti. Konuyu Meclis’e taşıyan Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi sundu.

TÜRKİYE İÇİN KRİTİK UYARI

Murat Bakan, önergesinde İran’da gündeme gelen bir iddiayı örnek gösterdi. Buna göre, İsrail dış istihbarat servisinin bazı elemanlarının, sonradan Afgan mülteci olarak ülkeye sızdığı yönünde ciddi şüpheler var. Bakan, bu çarpıcı örnekten yola çıkarak Türkiye'nin de benzer bir tehdit altında olabileceğini vurguladı.

Bakan şu uyarıda bulundu: “Bu durum, istihbarat örgütlerinin göç hareketlerini kullanarak hedef ülkelerde sızma ve operasyon yapma kapasitesine sahip olduğunu bir kez daha göstermiştir. Türkiye, hem transit hem de hedef ülke konumunda bulunması nedeniyle, uzun süredir başta Afganistan ve Suriye olmak üzere birçok ülkeden gelen düzensiz göç akınlarına maruz kalmaktadır. Afganistan’dan gelen sığınmacılar arasında kimlik ve geçmiş kontrolü yapılmadan Türkiye’ye giriş yapanların sayısı dikkat çekici boyuttadır. Böylesi bir göç dinamiği içerisinde istihbarat örgütlerinin faaliyet yürütme ihtimali, Türkiye’nin ulusal güvenliğini, kamu düzenini ve toplumsal istikrarını doğrudan etkileme riski taşımaktadır.”

YERLİKAYA'YA SORU ÖNERGESİ

Bakan, Türkiye'nin göç politikalarının güvenlik boyutunu göz ardı etmeden yeniden ele alınması gerektiğini belirtirken, istihbarat servislerinin özellikle kontrolsüz göç hareketlerinden faydalanabileceğine dikkat çekti. Türkiye’nin sadece bir geçiş noktası değil, aynı zamanda hedef ülke haline geldiğini söyleyen Bakan, gerekli tedbirlerin acilen alınması gerektiğini belirtti.

CHP’li Bakan, Ali Yerlikaya’ya sordu:

1- Türkiye’de son beş yıl içerisinde yakalanan veya hakkında casusluk nedeniyle işlem yapılan yabancı uyruklu sayısı kaçtır? Bunların uyruklarına ve bağlantılı oldukları istihbarat servislerine göre dağılımı nasıldır?

2- Afganistan’dan Türkiye’ye gelen sığınmacılar arasında güvenlik tehdidi oluşturduğu tespit edilen kişi sayısı kaçtır? Kaç kişi hakkında sınır dışı kararı verilmiş, kaçı uygulanabilmiştir?

3- İran’da Mossad için çalıştığı tespit edilen bazı Afgan sığınmacılar olduğu iddiaları İçişleri Bakanlığı tarafından izlenmekte midir? Bu durum Türkiye açısından da benzer bir güvenlik riski anlamına gelmekte midir?

4- Türkiye’ye yasa dışı yollardan giriş yapan Afganların güvenlik ve istihbarat sorgulaması ne ölçüde yapılabilmektedir? Geçmişte hangi örgütle bağlantılı olduğuna dair bir veri tabanı ya da ortak güvenlik havuzu mevcut mudur?

5- Afganistan’dan gelen sığınmacılar içinde istihbarat riski taşıyan grupların tespitine yönelik MİT, EGM ve Göç İdaresi Başkanlığı arasında nasıl bir eşgüdüm sağlanmaktadır?

6- Türkiye’de istihbarat bağlantılı faaliyet yürüttüğü şüphesiyle hakkında adli işlem başlatılan sığınmacılar var mıdır? Varsa uyruklarına göre dağılımı nedir?