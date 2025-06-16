Acılı Anne Mısra Öz'ün Paylaşımına Vicdanları Yaralayan Yorum: 'Başına Gelirse Anlar mısın?' Diyerek Tepki Gösterdi

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8 Temmuz 2018’de Edirne’nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı’ya giden tren, Çorlu'nun Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak devrildi. İçinde 362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu trenin kazasında yedisi çocuk 25 kişi hayatını kaybetti, 328 kişi yaralandı. Türkiye’yi yasa boğan facianın ardından açılan davada 13 sanık yargılandı. Geçtiğimiz yıl sonuçlanan duruşmada, 9 sanık 8 yıl 4 ay ile 17 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Ancak hayatını kaybedenlerin yakınları bu kararları yetersiz buluyor.

Davanın sembol isimlerinden biri 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel oldu. Annesi Mısra Öz, senelerdir adalet mücadelesi yürütüyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Öz, başta oğlu olmak üzere, kazada hayatını kaybeden tüm vatandaşlar için adalet arıyor.

Acılı anne Mısra Öz, dün sosyal medya hesabından oğlunun fotoğrafını paylaşarak, "Bu çocuğun adı Oğuz Arda Sel 8 Temmuz Çorlu tren katliamında öldürüldü! Bugün 2528 gün oldu. Adaleti tam sağlanamadı! Adını da yüzünü de iyi EZBERLE!" diye yazdı.

VİCDANLARI YARALAYAN YORUM

Öz'ün paylaşımına gelen bir yorum vicdanları yaraladı. Acılı anneye küfür eden Erol Yıldırım adlı kişi, "Ne yapalım a...!! Demir yollarını hepten yürürlükten mi kaldıralım .. Her yıl binlerce kaza Karayollarında da çeşitli sebeplerle oluyor ve Canlar gidiyor .. sizin mantığınıza göre Ulaşım dursun olsun bitsin ..!" dedi.

'BAŞINA GELİRSE ANLAR MISIN?'

Mısra Öz ise yapılan vicdansız yoruma tepki gösterdi. Öz, "İnsanları taşımayı beceremeyeceklerse evet ulaşım dursun Erol! Çeşitli sebepler dediğin şey ihmal, denetimsizlik ve cezasızlıktan kaynaklanan çok ciddi sebepler. Anlatsam anlamazsın. Başına gelirse anlar mısın? Sanmam. Bildiğim tek şey aynı havayı soluyor olmamızın korkunçluğu." ifadelerini kullandı. Öz'ün paylaşımına çok sayıda destek mesajı geldi.