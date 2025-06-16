Akraba Ziyaretine Gitmişlerdi: Havuza Düşen Minik Asaf'tan Kahreden Haber!

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Aksaray'da ailesiyle birlikte akraba ziyaretine giden 1 yaşındaki Asaf Gökkaya, evin önündeki havuza düşerek yaşamını yitirdi. Minik Asaf, sağlık ekiplerinin çabasıyla hayata döndürülse de verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Yanyurt köyünde yaşandı. Ali ve Fadimana Gökkaya çifti, akrabaları Ahmet Gökkaya'yı ziyaret etmek üzere köye gitti. Ziyaret sırasında çiftin 1 yaşındaki oğulları Asaf, evin önünde oyun oynarken dengesini kaybedip su dolu havuza düştü.

Durumu fark eden aile üyeleri küçük çocuğu sudan çıkardı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, kalbi duran Asaf'a dakikalarca müdahale etti. Kalbi yeniden çalıştırılan Asaf, önce Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, ardından Konya Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen Asaf Gökkaya hayatını kaybetti. Talihsiz çocuğun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Kaynak: DHA