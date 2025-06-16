Adana'da Kayıp Olarak Aranıyordu: Drenaj Kanalında Ölü Bulundu

Arkadaşlarıyla dışarı çıkan 32 yaşındaki Salih Tel'den bir daha haber alınamadı. Drenaj kanalında ölü bulunan Tel'in yanında bulunan iki arkadaşı gözaltına alındı. Olayın perde arkası araştırılıyor.

Adana'da Kayıp Olarak Aranıyordu: Drenaj Kanalında Ölü Bulundu
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Adana'da cumartesi akşamından bu yana kayıp olan 32 yaşındaki Salih Tel'in cansız bedeni, bir drenaj kanalında bulundu. Tel'le birlikte en son görülen iki arkadaşı gözaltına alındı.

Olay, Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Salih Tel, arkadaşları Mehmet C. ve Cuma Ç. ile alkol almak için portakal bahçesi yakınındaki drenaj kanalı kenarına gitti. Ancak Tel o akşam evine dönmedi. Eşi Kader Tel, pazar günü polise giderek kayıp ihbarında bulundu.

Adana'da Kayıp Olarak Aranıyordu: Drenaj Kanalında Ölü Bulundu - Resim : 1

Soruşturma başlatan polis ekipleri, Tel'in arkadaşlarının ifadesine başvurdu. Mehmet C. ve Cuma Ç., Tel'in "yüzünü yıkamaya gidiyorum" diyerek ayrıldığını, ardından geri dönmediğini iddia etti. Bunun üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Tel'in motosikleti ve terlikleri, drenaj kanalı kıyısında bulundu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıçlar, Akdeniz Mahallesi yakınlarında Tel'in cansız bedenine ulaştı. Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından cenaze, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Gizemli ölümle ilgili Mehmet C. ve Cuma Ç., çelişkili beyanlar verdikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Olayın kaza mı yoksa cinayet mi olduğu, yapılacak otopsi ve soruşturma sonucunda netlik kazanacak.

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Kaynak: DHA

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