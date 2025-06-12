Antalya’da Yorgun Mermi Cinayeti: 3 Şüpheli Tutuklandı

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Antalya’nın Kepez ilçesi Varsak Menderes Mahallesi 6932 Sokak’ta, 10 Haziran 2025 akşamı saat 20:00 sıralarında trajik bir olay yaşandı. Suriyeli Abdurrahman Omar (26), müstakil evinin bahçesindeki kümeste tavuklarını beslerken boynuna isabet eden yorgun mermi sonucu ağır yaralandı. Yakınları tarafından Kepez Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Omar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Çevredeki vatandaşlar ve ailenin ifadelerinde silah sesi duyulmadığı belirtilince, ekipler Omar’ın yorgun mermiyle vurulduğunu değerlendirdi. Uzmanlardan alınan bilgiler ve ileri teknikler kullanılarak merminin geliş yönü ve tahmini mesafesi tespit edildi. Soruşturma sonucunda, merminin olay yerinden yaklaşık 750 metre uzakta, Varsak Menderes Mahallesi 6966 Sokak’taki bir evden ateşlendiği belirlendi.

ŞÜPHELİLER 24 SAATTE YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın üzerinden 24 saat geçmeden şüphelileri tespit etti. 11 Haziran 2025 akşamı düzenlenen operasyonda, Hüseyin A. (43), Mehmet A.Y. (24) ve Yusuf Y. (38) gözaltına alındı. Şüphelilerin, olay akşamı evlerinin bahçesindeki çite yerleştirdikleri plastik bir saksıya eğlence amacıyla ateş ettikleri, bu sırada ateşlenen mermilerden birinin Omar’a isabet ettiği öğrenildi. Bahçede yapılan aramada boş kovanlar ve hedef olarak kullanılan saksı bulundu; olayda kullanıldığı düşünülen tabancaya da balistik inceleme için el konuldu.

TUTUKLAMA KARARI

Gözaltına alınan Hüseyin A., Mehmet A.Y. ve Yusuf Y., emniyetteki ifade işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek 12 Haziran 2025’te adliyeye sevk edildi. Savcılık, şüphelileri “kasten öldürme” suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye yönlendirdi. Mahkeme, üç şüphelinin de tutuklanmasına karar vererek zanlıları cezaevine gönderdi.

Kaynak: İHA