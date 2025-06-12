Kayseri’de Kadını Bıçaklayan Sanığa 13 Yıl 4 Ay Hapis Cezası

Kayseri’de otomobil içinde tartıştığı T.D.’yi bıçakla yaralayan E.K., “kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi.

Kayseri’de Kadını Bıçaklayan Sanığa 13 Yıl 4 Ay Hapis Cezası
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Kayseri’de, otomobil içinde tartıştığı T.D.’yi bıçakla yaralayan E.K., Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı. 12 Haziran 2025’te görülen duruşmada, tutuklu sanık E.K. ile mağdur T.D. hazır bulundu. T.D., sanıktan şikayetçi olduğunu ifade ederek, “Kendimi korumasam beni öldürecekti. En ağır şekilde cezalandırılsın” dedi. Sanık E.K. ise T.D.’nin yüzüne tükürdüğünü, alkolün etkisiyle bu eylemi gerçekleştirdiğini, öldürme niyetinin olmadığını ve pişman olduğunu söyleyerek tahliye talep etti.
İddia makamı, sanığın cezalandırılmasını isterken, mahkeme heyeti E.K.’yi “kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olay, Kayseri’de kadına yönelik şiddet tartışmalarını yeniden gündeme getirirken, mahkemenin verdiği ceza kamuoyunda dikkat çekti. Soruşturma ve yargılama sürecinde, sanığın alkollü olduğu ve tartışmanın kişisel bir anlaşmazlıktan kaynaklandığı belirtildi. T.D.’nin hayati tehlike atlattığı olay, kadın hakları savunucuları tarafından da yakından takip edildi.

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Kaynak: İHA

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