Kilis’te Buğday Tarlasında Yangın! 150 Dönüm Alan Zarar Gördü

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Kilis’in Necmettin Erbakan Mahallesi kırsalında yer alan buğday tarlasında çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.

Henüz nedeni belirlenemeyen yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kilis Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yoğun çabayla alevler kontrol altına alınarak söndürülürken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ancak yaklaşık 150 dönümlük buğday ekili alan kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA