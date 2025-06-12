Sakarya’da Otomobil Refüje Çarptı, Alev Aldı: 2 Hafif Yaralı

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Sakarya’nın Karasu ilçesi D-650 kara yolu Limandere Mahallesi mevkiinde, 12 Haziran 2025 günü Adapazarı istikametinde seyreden bir otomobil kaza yaptı. G.C. idaresindeki 54 ADA 471 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç alev alırken, kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Olayı gören vatandaşlar, yangına ilk müdahaleyi yaparak yaralılara yardım etti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Jandarma, kazanın nedenini belirlemek için inceleme başlattı. Olay yerinde yapılan ilk değerlendirmelerde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin kazaya yol açtığı düşünülüyor. Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA