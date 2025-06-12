Tunceli’de Freni Patlayan Kamyon 5 Araca Çarptı

Tunceli’de freni patlayan park halindeki bir kamyon, 5 araca çarparak maddi hasara yol açtı.

Son Güncelleme:
Tunceli’de Freni Patlayan Kamyon 5 Araca Çarptı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tunceli merkez Atatürk Mahallesi’nde, 11 Haziran 2025 gecesi oto sanayi sitesi mevkiinde park halinde bulunan bir kamyon, freninin patlaması sonucu hareket etti. Kontrolden çıkan kamyon, park halindeki 5 otomobile çarparak maddi hasara neden oldu.

Görüntülerde, kamyonun kendiliğinden hareket ederek park halindeki araçlara çarptığı görülüyor. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, çarpmanın etkisiyle 5 araçta çeşitli oranlarda maddi hasar meydana geldi.

Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Kamyonun fren sistemindeki arızanın nedeni ve sorumluların belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Sultangazi’de Motosiklet Kazası Kamerada: Sürücü Otomobile Çarpıp SavrulduSultangazi’de Motosiklet Kazası Kamerada: Sürücü Otomobile Çarpıp SavrulduYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Tunceli Trafik kazası
Son Güncelleme:
Tartışma Kanlı Bitti, Bıçaklı Saldırgan Tutuklandı Tartışma Kanlı Bitti, Bıçaklı Saldırgan Tutuklandı
Camlarınızı Bu Karışımla Silin, Sonbahara Kadar Parlak Kalsın! İşte Sır Gibi Saklanan Doğal Temizlik Formülü Camlarınızı Bu Karışımla Silin, Sonbahara Kadar Parlak Kalsın! İşte Sır Gibi Saklanan Doğal Temizlik
Sultangazi’de Motosiklet Kazası Kamerada: Sürücü Otomobile Çarpıp Savruldu Sultangazi’de Motosiklet Kazası Kamerada: Sürücü Otomobile Çarpıp Savruldu
Karınca Burçlar Açıklandı! Bu 3 Burç Adeta Durmak Nedir Bilmiyor Karınca Burçlar Açıklandı! Bu 3 Burç Adeta Durmak Nedir Bilmiyor
Samsun’da Piknik Masası Hırsızı Tutuklandı Samsun’da Piknik Masası Hırsızı Tutuklandı
Ordu’da Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, Katil Zanlısı Yakalandı Ordu’da Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, Katil Zanlısı Yakalandı
ÇOK OKUNANLAR
63 Yıllık Ünlü Otel Devi İflas Etti: Tatil İçin Rezervasyon Yaptıranlar Diken Üstünde Rezervasyon Yaptıranlar Diken Üstünde! İflas Etti
SGK Uzmanı Duyurdu: O Ödemelere Zam Geldi! Bu Ay İki Kat Fazla Para Yatacak SGK Uzmanı Duyurdu: O Ödemelere Zam Geldi! Bu Ay İki Kat Fazla Para Yatacak
Ali Koç Transferde Çıldırdı! 4 Yıldızın İsmi Ortaya Çıktı Ali Koç Transferde Çıldırdı! 4 Yıldızın İsmi Ortaya Çıktı
Türkiye'nin En Borçlu 20 Şirketi Açıklandı: Listedeki Devlere Çok Şaşıracaksınız Türkiye'nin En Borçlu 20 Şirketi Açıklandı: Listedeki Devlere Çok Şaşıracaksınız
Hindistan'da Uçak Düştü! İçinde 244 Yolcu Vardı 5 DAKİKADA GELEN FELAKET! DÜŞME ANI KAMERADA