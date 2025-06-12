Tunceli’de Freni Patlayan Kamyon 5 Araca Çarptı

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Tunceli merkez Atatürk Mahallesi’nde, 11 Haziran 2025 gecesi oto sanayi sitesi mevkiinde park halinde bulunan bir kamyon, freninin patlaması sonucu hareket etti. Kontrolden çıkan kamyon, park halindeki 5 otomobile çarparak maddi hasara neden oldu.

Görüntülerde, kamyonun kendiliğinden hareket ederek park halindeki araçlara çarptığı görülüyor. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, çarpmanın etkisiyle 5 araçta çeşitli oranlarda maddi hasar meydana geldi.

Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Kamyonun fren sistemindeki arızanın nedeni ve sorumluların belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA