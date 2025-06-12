Samsun’da Piknik Masası Hırsızı Tutuklandı

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Samsun’un İlkadım ilçesinde, bir sitenin bahçesinden yaklaşık 15 bin TL değerindeki piknik masasının çalınması üzerine İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Olay, 12 Haziran 2025 tarihinde meydana geldi. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucunda, hırsızlık suçunu K.K. adlı 46 yaşındaki şahsın gerçekleştirdiği belirlendi.

Ekiplerin titiz takibi sonucu K.K., ilçede yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan piknik masası bulunarak site yetkililerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.K., nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma tamamlanırken, polis ekiplerinin hırsızlık olaylarına karşı denetimlerini sürdürdüğü belirtildi. Site sakinleri, çalınan masanın geri getirilmesi ve şüphelinin yakalanmasından dolayı memnuniyetlerini ifade etti.

Kaynak: İHA