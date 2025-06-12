Sultangazi’de Motosiklet Kazası Kamerada: Sürücü Otomobile Çarpıp Savruldu

Sultangazi’de motosiklet sürücüsü, park halindeki otomobile çarparak savruldu. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı, sürücü yara almadan olay yerinden ayrıldı.

Sultangazi’de Motosiklet Kazası Kamerada: Sürücü Otomobile Çarpıp Savruldu
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Sultangazi’nin Esentepe Mahallesi’nde, 10 Haziran 2025 Salı günü saat 14:45 civarında bir motosiklet kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde seyir halinde olan genç bir motosiklet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü havaya savrularak yere düştü.

Kazayı gören sürücünün arkadaşları hemen yardıma koştu. Yerden kalkan genç, durumunu kontrol ettikten kısa bir süre sonra motosikletiyle olay yerinden uzaklaştı. Kazada sürücü yara almazken, motosiklet ve park halindeki otomobilde maddi hasar oluştu.

Olay, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün park halindeki otomobile çarptığı, ardından havaya savrularak yere düştüğü anlar net bir şekilde görülüyor. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, maddi hasarlı kazaya ilişkin sürücünün ifadesine başvurulabileceğini belirtti.

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Kaynak: İHA

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Sultangazi Trafik kazası
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