Ağrı Tutak’ta Trafik Kazası: Araç Tarlaya Sürüklendi, 2 Yaralı
Ağrı’nın Tutak ilçesinde kontrolden çıkan bir aracın tarlaya savrulması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.
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Kaza, Tutak ilçe merkezine bağlı Karacan köyü yolunda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak yol kenarındaki tarlaya sürüklendi.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, yaralanan iki kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Tutak Devlet Hastanesi’ne sevk etti.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA