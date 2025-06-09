Burdur’da Park Halindeki Otomobil Alevlere Teslim Oldu

Burdur’un Yeşilova ilçesinde park halindeki bir otomobil, çıkan yangın sonucu tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Burdur’da Park Halindeki Otomobil Alevlere Teslim Oldu
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Olay, Doğanbaba köyünde öğle saatlerinden sonra meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erdoğan Dinç’e ait 15 ADC 809 plakalı otomobil, park halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Aracın yandığını fark eden çevre sakinleri, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ancak otomobil, çıkan yangında tamamen yanarak hurdaya döndü. İlk değerlendirmelere göre, yangının araçtaki elektrik aksamından kaynaklandığı düşünülüyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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