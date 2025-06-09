Aydın’da Tofaş Otomobil Ağaca Çarptı: Biri Çocuk 3 Kişi Yaralandı

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Kaza, Girne Mahallesi Lefkoşe Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki Tofaş marka otomobilin sürücüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, orta refüjde bulunan ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle ağaç devrilirken, otomobilde bulunan biri çocuk toplam 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra, ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Polis ekipleri, kaza nedeniyle trafik güvenliğini sağlamak adına yol üzerinde önlem aldı. Kazada hurdaya dönen araç ve devrilen ağaç, ekiplerin çalışmasıyla yoldan kaldırıldıktan sonra trafik yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA