Bayram Tatilinden Dönüyorlardı! Çığlık Çığlığa Felaket

Kurban Bayramı tatilinde yollar yine kan gölüne dönerken son kaza haberi Kocaeli'den geldi. Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, 7 kişinin yaralandığı trafik kazası, bir başka araç kamerasına yansıdı. Çığlık çığlığa kaydedilen görüntülerde, cipin bariyerlere çarparak devrilmesi saniye saniye yer aldı.

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Trafik kazaları Kurban Bayramı tatilinde de can almaya devam etti. Bayramın son gününde de devam eden kazalara bir yenisi Kocaeli'den eklendi.

Feci kaza, TEM Otoyolu İstanbul istikameti Körfez ilçesi Şirinyalı mevkisinde meydana geldi. F.B. idaresindeki cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyere çarpıp, sürüklendi.

Bayram Tatilinden Dönüyorlardı! Çığlık Çığlığa Felaket - Resim : 1

Ailenin bayram tatili dönüşünde olduğu öğrenildi.

Bayram Tatilinden Dönüyorlardı! Çığlık Çığlığa Felaket - Resim : 2

7 KİŞİ YARALANDI

Su kanalına yuvarlanan araçta bulunan 2'si çocuk 7 kişi, yaralandı. Bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. 7 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bayram Tatilinden Dönüyorlardı! Çığlık Çığlığa Felaket - Resim : 3

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza, başka aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde, cipin yoldan çıkıp bariyerlere çarparak takla attığı ve sürüklendiği anlar yer aldı.

Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

32 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan arefe günü, Kurban Bayramı'nın 1., 2. ve 3. günlerinde toplam 2 bin 960 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 32 kişi hayatını kaybederken 4 bin 817 kişi yaralandı.

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Kaynak: DHA

Etiketler
Trafik kazası Kocaeli
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