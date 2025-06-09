CHP'li Ceylan'dan 'Süt Krizi' Çağrısı! 'Komisyon Kurulsun'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fahiş enflasyon ve Türk Lirası'nın ciddi değer kaybı ekonomik krizi tetiklemeye devam ederken, en temel gıda ürünleri bile bir kesim için erişmesi çok zor ürünler haline geldi. Bunun en temel nedenlerinden biri de maliyet artışı olarak biliniyor. Bu artış da elbette üreticinin artık sektörden çekilmesine dahi sebebiyet verebiliyor. Türkiye için olası bir krizin habercisi olan bu konu, ana muhalefet partisi CHP tarafından TBMM gündemine de taşındı.

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, beş yıl önceki sayımda 83 milyonluk bir nüfusu olan ülkenin çiğ süt üretiminin 23,5 milyon ton olduğunu, nüfusun 88 milyona ulaşmak üzere olduğu 2024 yılında ise üretimin 22,5 milyon tona düştüğünü işaret etti. Özgür Ceylan, süt üreticilerinin çok büyük bir krizle karşı karşıya olduğunu vurgulayarak "Çözüm yollarının belirlenip üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak adına gerekli stratejilerin oluşturulması için Meclis Araştırması açılması gerekiyor" diye konuştu.

'ÜRETİCİYİ KRİZE MAHKUM EDEMEZSİNİZ'

Vekil Özgür Ceylan ve 24 arkadaşının imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan önergede komisyon kurulması talep edilirken, Özgür Ceylan bu talebiyle ilgili açıklama yaptı. Ulusal gıda üretiminin temellerinden biri olan süt üretiminin böyle bir krize mahkum edilemeyeceğini söyleyen milletvekili, "50 kilogramlık süt yemi fiyatının 700-720 lira bandına çıkmasıyla üreticilerin yem maliyetlerini karşılaması imkansız gibi bir şey oldu. Süt üreticilerinin toplam girdilerinin yüzde 70’ini zaten yem oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

'ACİLEN HAREKETE GEÇİLMELİ'

CHP'li isim, ekonomik kriz dolayısıyla borç batağına saplanan süt üreticilerinin yaşadığı sıkıntıların çözülmek zorunda olunduğunu vurgulayarak Ulusal Süt Konseyi’nin maliyetlerdeki artışları göz önünde bulundurarak yeni fiyatlar belirlemesinin elzem olduğunu dile getirdi. Ceylan, yem için sübvansiyon uygulanmasının çok mühim olduğunu işaret ederek, küçük ölçekli işletmeler için de özel teşvik paketleri hazırlanıp böylece onlara da bir destek verilmesi gerektiğini ifade etti. Özgür Ceylan, kaybedecek vakit olmadığının altını çizerek acil adımlar atılması gerektiğini bildirdi.