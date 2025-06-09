Kütahya Simav'da Bir Deprem Daha

İki gündür peş peşe depremlerle sallanan Kütahya'da bir deprem daha meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre saat 13.21'de kaydedilen depremin büyüklüğü 3.7.

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Kütahya Simav'da Bir Deprem Daha
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Dün 3.2, bu sabah ise 3 büyüklüğündeki depremle sarsılan Kütahya Simav'da yeni bir deprem daha kaydedildi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 13.21'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3.7, derinliği 5.4 kilometre.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak duyurdu.

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Kütahya Beşik Gibi! Yine Deprem OlduKütahya Beşik Gibi! Yine Deprem OlduGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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