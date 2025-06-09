Kütahya Simav'da Bir Deprem Daha
İki gündür peş peşe depremlerle sallanan Kütahya'da bir deprem daha meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre saat 13.21'de kaydedilen depremin büyüklüğü 3.7.
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Dün 3.2, bu sabah ise 3 büyüklüğündeki depremle sarsılan Kütahya Simav'da yeni bir deprem daha kaydedildi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 13.21'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3.7, derinliği 5.4 kilometre.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 9, 2025
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Simav (Kütahya)
Tarih:2025-06-09
Saat:13:21:25 TSİ
Enlem:39.22333 N
Boylam:28.97 E
Derinlik:9.09 km
Detay:https://t.co/KdYkmbCuJY@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak duyurdu.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 9, 2025
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) https://t.co/uedfcV1mwQ
09.06.2025, 13:21:24 TSİ
Büyüklük: 3.8
Derinlik: 5.4 km#Kandilli
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Kaynak: Haber Merkezi
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