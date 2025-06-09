Kütahya Beşik Gibi! Yine Deprem Oldu

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Kütahya son günlerde peş peşe yaşanan depremlerle gündeme geliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi, saat 03:05'te merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntı yerin 11.21 kilometre derinliğinde ölçüldü.

ART ARDA SARSINTILAR

Ardından saat 03:20'de merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 3.0 büyüklüğünde ve saat 03:21'de 3.1 büyüklüğünde 2 deprem daha meydana geldi. Sarsıntı bölge sakinlerini endişelendirirken, bu sabah bir deprem daha kaydedildi.

Kütahya'nın Simav ilçesi merkezinde saat 08.51'de 3.0 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Depremin derinliği de 5.8 kilometre olarak ölçüldü.

Kaynak: Haber Merkezi