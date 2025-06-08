Ege Denizi'nde Peş Peşe Deprem! İzmir'de de Hissedildi

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Kandilli Rasathanesi'nin aktardığına göre; Ege Denizi'nde saat 20:14'te 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi.

BİR DEPREM DAHA

Kandilli Rasathanesi saat 20:40'ta 3.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu. Deprem yerin 11.3 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AFAD ise depremin merkez üssünü İzmir'in Karaburun ilçesi olarak açıkladı. Depremin büyüklüğü 3.5; derinliği ise 6.49 kilometre olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi