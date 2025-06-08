Ege Denizi'nde Peş Peşe Deprem! İzmir'de de Hissedildi

Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD, 3.4 büyüklüğündeki depremin ardından Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha kaydetti.

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Ege Denizi'nde Peş Peşe Deprem! İzmir'de de Hissedildi
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Kandilli Rasathanesi'nin aktardığına göre; Ege Denizi'nde saat 20:14'te 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi.

BİR DEPREM DAHA

Kandilli Rasathanesi saat 20:40'ta 3.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu. Deprem yerin 11.3 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AFAD ise depremin merkez üssünü İzmir'in Karaburun ilçesi olarak açıkladı. Depremin büyüklüğü 3.5; derinliği ise 6.49 kilometre olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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