Ege Denizi'nde Peş Peşe Deprem! İzmir'de de Hissedildi
Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD, 3.4 büyüklüğündeki depremin ardından Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha kaydetti.
Kandilli Rasathanesi'nin aktardığına göre; Ege Denizi'nde saat 20:14'te 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 8, 2025
EGE DENIZI https://t.co/kYnAroLgsj
08.06.2025, 20:14:13 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
BİR DEPREM DAHA
Kandilli Rasathanesi saat 20:40'ta 3.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu. Deprem yerin 11.3 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 8, 2025
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) https://t.co/ZSNSH20Opq
08.06.2025, 20:40:28 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 11.3 km#Kandilli
AFAD ise depremin merkez üssünü İzmir'in Karaburun ilçesi olarak açıkladı. Depremin büyüklüğü 3.5; derinliği ise 6.49 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 8, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Ege Denizi - [06.96 km] Karaburun (İzmir)
Tarih:2025-06-08
Saat:20:40:29 TSİ
Enlem:38.69833 N
Boylam:26.55639 E
Derinlik:6.49 km
Detay:https://t.co/rhGeCoq19o@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Haber Merkezi