Ankara'da Yürekleri Ağza Getiren Yangın! 1’i Çocuk 4 Kişi Mahsur Kaldı
Ankara’nın Polatlı ilçesinde bulunan bir binada yangın çıktı. Yangında mahsur kalan 1’i çocuk 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı, yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
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Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Sümer Caddesi üzerindeki bir binanın en üst katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler paniğe neden olurken, 1’i çocuk 4 kişi evlerinde mahsur kaldı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangına hızla müdahale eden ekipler, mahsur kalan vatandaşları kurtararak güvenli bir şekilde binadan tahliye etti.
1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Dumandan etkilenen 1 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA