Ankara'da Yürekleri Ağza Getiren Yangın! 1’i Çocuk 4 Kişi Mahsur Kaldı

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Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Sümer Caddesi üzerindeki bir binanın en üst katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler paniğe neden olurken, 1’i çocuk 4 kişi evlerinde mahsur kaldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangına hızla müdahale eden ekipler, mahsur kalan vatandaşları kurtararak güvenli bir şekilde binadan tahliye etti.

1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Dumandan etkilenen 1 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA