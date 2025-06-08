16 Günlük Aramada Acı Son! Otizmli Onurcan'dan Yürek Yakan Haber
Gaziantep'in Araban ilçesinde kaybolan ve 16 gündür aranan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'den yürek yakan haber geldi. Özdemir'in cansız bedeni Fırat Nehri'nde bulundu. 10 yaşındaki çocuğun cansız bedeni, detaylı otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.
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Gaziantep'in Araban ilçesinde 24 Mayıs 2025 günü ailesiyle fıstık bahçesindeyken kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'den acı haber geldi. Özdemir'in cansız bedeni, 16. günde Fırat Nehri'nde bulundu. Cenaze baba Mesut Özdemir tarafından da teşhis edildi.
GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI
10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'in cansız bedeni, olay yerinde ve Araban İlçe Devlet Hastanesi'nde tamamlanan ilk incelemelerin ardından detaylı otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Cenazenin, yapılacak otopsinin ardından yarın öğle namazını müteakip Araban kırsal Hasanoğlu Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA
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