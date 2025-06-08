Antalya'da Bayramda Korkunç Kaza: İki Aileye Ateş Düştü! Bakan Yerlikaya O Anları Paylaştı

Antalya’da iki motosiklet ile otomobilin karıştığı feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kaza anlarını paylaşarak, "Bayramın 3'üncü günü 2 ocağa daha maalesef ateş düştü" dedi. Bakan Yerlikaya trafik kurallarına uyulması ve motosiklet sürücülerine karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.

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Korkunç kaza, saat 13.30 sıralarında Antalya-Kemer yolu üzerinde, Büyük Çaltıcak'ı geçtikten sonraki ikinci tünel girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sol şeride geçmeye çalışan otomobile, aynı yönde hızlı şekilde gelen iki motosiklet çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletler ve üzerindeki sürücüler yola savruldu.

2 GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

32 AEY 140 plakalı motosiklette bulunan Mustafa K. (21) ve Aden Nisa B. (18) olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer motosiklette bulunan M.Ö.D. (20) ve E.E. (18) ile otomobilde bulunan S.A. (33) ve S.A. (23) kazada yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine Jandarma, trafik polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen iki gencin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

BAKAN YERLİKAYA KAZA ANLARINI PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kaza anlarını paylaşarak, "Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü 2 ocağa daha maalesef ateş düştü. Otomobil, Antalya istikametinden Kemer'e seyir halindeyken girilmez levhası olmasına rağmen sağ şeritten sol şeride dönmek istedi. Hatalı dönüş ihlaline hız ihlali de eklenince üzücü bir kaza meydana geldi. Kazada motosiklet sürücüsü M.K. (20) ve yolcu konumundaki A.N.B. (21) olay yerinde maalesef hayatını kaybetti. Meydana gelen kazada otomobil ve diğer motosiklette bunulan 4 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Trafik kurallarına uyulmasını ve motosiklet sürücülerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Bakan Yerlikaya, "Her zaman ifade ettiğimiz gibi. Yollar bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen ama lütfen trafik kurallarına uyalım. Hatalı şerit değiştirmekten ve aşırı hızdan kaçınalım. Motosiklet sürücülerine karşı daha dikkatli olalım. Kavşak ve dönüşlerde karşıdan gelen motosikletler fark edilmeyebilir. Dönüş yapmadan önce motosikletlerin hızlarını ve mesafelerini dikkatle değerlendirelim. Ani manevralardan kaçınalım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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