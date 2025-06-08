Girit Adası Açıklarında Deprem
Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
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Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Akdeniz'de Girit Adası açıklarında saat 17:36'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 85.6 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 8, 2025
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) https://t.co/9Ml7Ayl8ca
08.06.2025, 17:36:33 TSİ
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 85.6 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi
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