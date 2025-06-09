Çorum'da Silahlı Kavga! Biri Polis, 2 Yaralı

Çorum’da gece saatlerinde iki grup arasında silahlı kavga yaşandı. Olayda 1'i polis, 2 kişi yaralandı. Kavgayla ilgili 2 kişi de gözaltına alındı.

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Çorum'da Silahlı Kavga! Biri Polis, 2 Yaralı
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Çorum’da Elmalı köyü yakınlarında bulunan hobi bahçelerinde, araç içerisinde alkol aldığı iddia edilen 4 kişi ile bahçe sahipleri arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, kimliği belirsiz şahıslar tarafından ateş açıldı. Silahlı kavgada, Amasya Suluova İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru B.B. (43) ile F.T. (33) isimli vatandaş yaralandı.

Çorum'da Silahlı Kavga! Biri Polis, 2 Yaralı - Resim : 1

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Olay sonrası 2 şüpheli, Gülabibey Mahallesi Kafkasevler 24. Sokak'ta polis ekiplerince gözaltına alındı. Diğer 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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