DEVE Partili Mehmet Emin Ekmen, Diyanet'e Seslendi: Toplumsal Çürümeye Karşı Sessiz Kalamazsınız

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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Diyanet İşleri Başkanlığı’na seslendi. Açıklamasında dini yapılar ve istismarlara karşı Diyanet’in daha aktif bir rol üstlenmesi gerektiğinin altını çizen Ekmen, dini yapılardaki suistimaller, sahte mehdiler, hurafeler ve cinsel istismar olaylarına karşı sessiz kalınmaması gerektiğini belirtti.

TÜRKİYE DÜNYANIN EN PAHALI HAC ORGANİZASYONUNU YAPTI

Hac organizasyonlarındaki aksaklıkları da gündeme getiren Ekmen, Türkiye’nin dünyanın en pahalı hac organizasyonuna imza attığını açıkladı. Hac vizesi olmadan yola çıkan kişileri hatırlatan Ekmen, "Diyanet görevini yapmaya çalıştı ama THY en pahalı biletleri sattı, lüks oteller kiralandı. Üstelik bu yıl da hac vizesi olmayanların çıkışları engellenmedi. Bu kişiler orada mağdur olacak" açıklamasında bulundu.

İSTİSMARCILAR VE SAHTE MEHDİLER ORTALIKTA DOLAŞIYOR

Prof. unvanı ya da dini otoritesi olmayan kişilerin, sosyal medya üzerinden 'mehdi' ilanlarıyla kitlelere hitap ettiğine dikkat çeken Ekmen, Diyanet’in bu gibi örneklere sessiz kalmaması gerektiğini söyledi. "Müritlerine sistematik cinsel saldırıda bulunan kişiler hakkında bugüne kadar neden hiçbir açıklama yapılmadı?" diyen Ekmen, bu gibi vakaların dini inanca olan güveni zedelediğinin altını çizdi. Ekmen, "Toplumu şekillendiren dini alan, şeffaf ve hesap verebilir olmalı. Aksi takdirde suiistimallerle toplumsal çürüme kaçınılmaz olur" ifadelerini kullandı.