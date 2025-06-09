İstanbul Kağıthane'deki El Bombalı Saldırıda Flaş Gelişme

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İstanbul'un Kağıthane ilçesinde restoran ve eğlence mekanı olarak kullanılan bir iş yerine düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, bir kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

27 Mayıs tarihinde Kağıthane'de Hürriyet Mahallesi Park Caddesi'ndeki 5 katlı binanın ikinci katında restoran ve eğlence mekanı olarak kullanılan bir iş yerine kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce el bombası atılmıştı. Saldırı sonucu 3'ü ağır olmak üzere 7 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: ANKA