İstanbul Kağıthane'deki El Bombalı Saldırıda Flaş Gelişme
İstanbul'un Kağıthane ilçesindeki bir iş yerine geçen mayıs ayında düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheli için karar verildi. Şüphelilerden 9'u tutuklandı.
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İstanbul'un Kağıthane ilçesinde restoran ve eğlence mekanı olarak kullanılan bir iş yerine düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, bir kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
NE OLMUŞTU?
27 Mayıs tarihinde Kağıthane'de Hürriyet Mahallesi Park Caddesi'ndeki 5 katlı binanın ikinci katında restoran ve eğlence mekanı olarak kullanılan bir iş yerine kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce el bombası atılmıştı. Saldırı sonucu 3'ü ağır olmak üzere 7 kişi yaralanmıştı.
Kaynak: ANKA
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