Bakan Yerlikaya Duyurdu! Kahreden Haber, Can Kaybı 32'ye Yükseldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinin ilk dört günündeki acı tabloyu açıkladı. 4 günde 2 bin 960 trafik kazasının meydana geldiğini duyuran Bakan Yerlikaya ‘32 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 4 bin 817 vatandaşımız ise yaralandı’ dedi.

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Bakan Yerlikaya Duyurdu! Kahreden Haber, Can Kaybı 32'ye Yükseldi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kurban Bayramı'ndaki acı bilançoya dair yeni rakamları açıkladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Kurban Bayramı'nın 3. gününde 722 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda maalesef 6 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 1.227 vatandaşımız ise yaralandı. Kurban Bayramı tatilinin ilk dört gününde 2.960 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 32 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti.

BİLANÇO GÜN GÜN ARTTI

Bakan Yerlikaya, Kurban Bayramı’nın 2. gününde 683 trafik kazasının meydana geldiğini, 9 kişini hayatını kaybettiğini, 1.143 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

Bakan Yerlikaya Duyurdu! Kahreden Haber, Can Kaybı 32'ye Yükseldi - Resim : 1

Kurban Bayramı’nın ilk üç günündeki acı tabloyu da açıklayan Bakan Yerlikaya ‘Perşembe, Cuma ve Cumartesi 2.238 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 26 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 3.590 vatandaşımız ise yaralandı’ demişti.

Bakan Yerlikaya Duyurdu! Kahreden Haber, Can Kaybı 32'ye Yükseldi - Resim : 2

Kurban Bayramı Tatilinde Acı Bilanço Katlanıyor! 3 Günde 26 Can KaybıKurban Bayramı Tatilinde Acı Bilanço Katlanıyor! 3 Günde 26 Can KaybıGüncel

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Kaynak: Haber Merkezi

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