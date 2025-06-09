Bakan Yerlikaya Duyurdu! Kahreden Haber, Can Kaybı 32'ye Yükseldi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kurban Bayramı'ndaki acı bilançoya dair yeni rakamları açıkladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Kurban Bayramı'nın 3. gününde 722 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda maalesef 6 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 1.227 vatandaşımız ise yaralandı. Kurban Bayramı tatilinin ilk dört gününde 2.960 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 32 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti.

❗️YOLLARIN KURALI OLUR, KRALI OLMAZ…



Kurban Bayramı’nın 3. günü (Pazar) 722 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda maalesef 6 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 1.227 vatandaşımız ise yaralandı.



6 canımızı daha kaybettik. Bir evladın gülüşü, bir annenin duası,… pic.twitter.com/6CAdU6QKNu — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 9, 2025

BİLANÇO GÜN GÜN ARTTI

Bakan Yerlikaya, Kurban Bayramı’nın 2. gününde 683 trafik kazasının meydana geldiğini, 9 kişini hayatını kaybettiğini, 1.143 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

Kurban Bayramı’nın ilk üç günündeki acı tabloyu da açıklayan Bakan Yerlikaya ‘Perşembe, Cuma ve Cumartesi 2.238 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 26 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 3.590 vatandaşımız ise yaralandı’ demişti.

Ayrıntılar Geliyor...

Kaynak: Haber Merkezi