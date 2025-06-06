Trafik Kazalarında Acı Bilanço! Bakan Yerlikaya Açıkladı: 2024'te 6 Bin 351 Can Kaybı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 yılı içerisinde yaşanan trafik kazalarına dair çarpıcı bir açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından yayınladığı kamu spotuyla farkındalık oluşturmaya çalışan Yerlikaya, trafik kazalarının yalnızca rakamlardan ibaret olmadığını vurguladı.

Paylaşımında, "2024 yılında ülke genelinde trafik kazalarında ne yazık ki 6 bin 351 vatandaşımızı kaybettik" ifadelerine yer veren Yerlikaya, her kaybın ardında bir hayat, bir aile, yarım kalan anılar ve derin acılar olduğunu hatırlattı.

Kamu spotunda geçen "Geçen yıl Türkiye’de trafik kazalarında ayda ortalama 510 kişi hayatını kaybetti. Peki, kabul edilebilir sayı sizce kaç olmalı?" sorusunu yineleyen Yerlikaya, "Bu sayı sıradan bir istatistik değil. Her biri bir can, bir yuva, bir umut demek. Sessiz kalan bir ev, öksüz kalan bir çocuk… Yeri doldurulamayacak acılar…" diyerek yaşanan kayıpların boyutuna dikkat çekti.

Bakan Yerlikaya, trafik güvenliğine dair toplumsal duyarlılığın artırılması gerektiğini vurgulayarak, "Yollar bizi sevdiklerimize kavuşturmak için var, ayırmak için değil. Kabul edilebilir tek bir sayı var. O da sıfır" mesajını verdi.

Kaynak: Haber Merkezi