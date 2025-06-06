Tartışma Konusu Olmuştu! Sadece Bir Günde Radara Takılanların Sayısı Belli Oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nın arifesinde meydana gelen trafik kazalarını ve radara takılanların sayısını açıkladı. Radar uygulaması tartışmalara neden olmuştu. Yerlikaya'nın açıkladığı verilere göre 23 bin 275 araç radara takıldı.

Tartışma Konusu Olmuştu! Sadece Bir Günde Radara Takılanların Sayısı Belli Oldu
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinin arife günü olan perşembe günü yaşanan trafik kazaları ve radar tartışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre arife günü 2 milyon 591 bin 34 aracın otoyollarda seyahat ettiğini, ancak trafik ekiplerinin bu araçlardan 23 bin 275’ine hız ve radar işlemi uyguladığını duyurdu.

Hız kurallarına uymayan sürücülerin oranının yüzde 0,9 olduğunu ifade eden Yerlikaya, “Aşırı hız, trafik kazalarının en büyük sebeplerinden biri. 2024’te yaşanan ölümlü kazaların yüzde 47’si aşırı hız nedeniyle gerçekleşti. 1 km/s hız artışı, ölümcül kaza riskini yüzde 4 artırıyor” dedi.

TARTIŞMALARA NEDEN OLMUŞTU

Bakanın açıklamaları, son dönemde radar cezalarına yönelik eleştirileri ve tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Yerlikaya, denetimlerin yalnızca ceza kesmek amacıyla değil, kazaları önlemek ve can güvenliğini sağlamak için yapıldığını vurguladı. “Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın” çağrısında bulunan Bakan, emniyet ve jandarma ekiplerinin tatil boyunca vatandaşların güvenliği için yoğun çaba sarf ettiğini belirtti.

Radar cezalarının oranının düşük olmasına rağmen, kazaların büyük bir kısmının aşırı hızdan kaynaklandığını hatırlatan Yerlikaya, sürücüleri daha dikkatli olmaya davet etti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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