Antalya'da Falezlerde Kalan Turistler Kurtarıldı

Antalya'da falezlerde mahsur kalan 3 Arnavut turist AFAD ekiplerince kurtarıldı.

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Antalya'da Falezlerde Kalan Turistler Kurtarıldı
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Antalya'da Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde, falezlerden deniz kenarına inen 1'i kadın 3 Arnavutluk vatandaşı, yukarı çıkmakta zorlanınca mahsur kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sahil güvenlik, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Sahil güvenlik ekipleri, bölgenin kayalık olması sebebiyle turistlere yaklaşamayınca itfaiye ve AFAD ekipleri ip yardımıyla turistlere ulaştı. Ekiplerin çalışmasıyla kurtarılan turistler, bölgeden ayrıldı.

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Kaynak: AA

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