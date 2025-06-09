Mezarlığa Dönen Dehşet Evi! 100’den Fazla… Komşuların İhbarı Korkunç Gerçeği Ortaya Çıkardı

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Japonya'nın güneybatısındaki Kumamoto kentinde bir evde karşılaşılan manzara tüm kenti ayağa kaldırdı. Bir çiftin hayvan koruma merkezine yaptığı ihbar sonrasında korkunç gerçek ortaya çıktı.

İHBARLA ORTAYA ÇIKTI

Kedilerinden birini bakması için emanet ettikleri kadının, kedinin ölmüş olduğunu bildirmesi sonrasında ihbarı yapan çift, büyük bir skandala kapı araladı. İhbar sonrasında harekete geçen ekipler, kadının evine giderek arama yaptı.

GÖNÜLLÜ OLARAK ÇALIŞIYORMUŞ

Kedileri koruma grubunda gönüllü olarak çalışan kadının evinde yapılan aramada 100'den fazla ölü kedi bulundu. Kadının uzun süredir evcil hayvanlarına bakamayacak durumda olan kişilerden kedileri teslim aldığı öğrenildi.

Gönüllü grubun temsilcisi yaşanan skandal sonrasında özür dilerken, kadın yaşananların bu duruma nasıl geldiğini anlamadığını belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi