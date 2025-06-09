Fahrettin Altun'dan Dünyaya 'Madleen' Çağrısı! 'İnsanlık Suçuna Sessiz Kalmayın'

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik katliamları 7 Ekim 2023'ten beri ateşkes anlaşmasına rağmen bile devam ederken, bu sabah İsrail askerleri Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmaya çabalayan 12 insan hakları savunucusunu taşıyan Madleen gemisine baskın düzenledi. İsrail güçleri, gemide aralarında Türk aktivist Yasemin Acar ve İsveçli aktivist Greta Thunberg'in de bulunduğu hak savunucularını kaçırıp gözaltına alırken, onları ülkelerine geri göndereceklerini açıkladı.

Tüm dünyadan birçok ismin tepki gösterdiği olaya Türkiye'den de hükümet seviyesinden tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı'nın resmi açıklaması sonrası İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden bir açıklama yayımladı. Altun, İsrail'in saldırısının açıkça bir insan hakları ihlali ve uluslararası hukukun çiğnenmesi olduğunu vurgulayarak en güçlü şekilde kınadığını ifade etti.

'TÜM İNSANLIĞIN MESELESİ'

Fahrettin Akltun, açıklamasında "Siyonist İsrail yönetimi, temel insani yardımların dahi Gazze’ye ulaşmasına tahammül edemediğini bir kez daha göstermiştir. Gazze’de aylardır sürdürülen sistematik yıkım ve katliamlar, hiçbir ahlaki ve hukuki ölçü tanımayan bir terör devleti ürünüdür" ifadelerine yer verdi. İletişim Başkanı, Gazze'de kadın, çocuk, yaşlı demeden insanlığın hedef alınmasının artık sadece Filistin’in değil, tüm insanlığın meselesi olduğunu belirtti.

'ARTIK SOMUT ADIM ATIN'

Yaklaşık iki yıldır yaşanan dehşette İsrail'in bölgesel barışı tehdit ettiğini ve küresel güvenliği riske ettiğini ifade eden Fahrettin Altun, yaşananlara ses çıkarmayarak görmezden gelmeye devam eden herkesin yaşanan insanlık suçuna da ortak olduğunu hatırlattı. Altun, Türkiye olarak İsrail katliamlarının sona ermesi, Gazze’ye insani yardımların rahat bir şekilde ulaştırılması ve bölgede barışın tesisi adına tekrar çağrı yaptı. İletişim Başkanı, "Uluslararası camiayı ve tüm insanlığı bu çığlığa kulak vermeye, somut adım atmaya davet ediyoruz" ifadesini kullandı.