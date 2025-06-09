Hamas, İsrail'in Korkunç Baskınına Ateş Püskürdü

Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve 12 insan hakları savunucusu aktivistin bulunduğu Madleen gemisi İsrail askerleri tarafından basıldı ve aktivistler kaçırıldı. Olayla ilgili açıklama yapan Hamas, yapılanı "organize devlet terörü ve uluslararası hukukun açık ihlali" olarak nitelendirdi.

Hamas, İsrail'in Korkunç Baskınına Ateş Püskürdü
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İsrail'in, Gazze Şeridi'nde katliamları sürerken, son olarak bu sabah İsrail askerleri Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak adına yola çıkan ve 12 insan hakları savunucusu aktivistin bulunduğu Madleen gemisini basıp aktivistleri kaçırdı. Olaya uluslararası kamuoyundan tepki yağarken, Hamas'tan da bir açıklama geldi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Madleen gemisini uluslararası sularda durdurması, Gazze Şeridi'ne ulaşmasını engellemesi, buradaki kuşatmayı kırmak ve açlık suçunu ifşa etmek amaçlı insani bir misyonla gelen uluslararası aktivistleri alıkoymasının" kınandığı bildirildi. Açıklamada, Madleen gemisine müdahale edilmesi, "organize bir devlet terörü ve uluslararası hukukun açık ihlali" olarak tanımlandı.

Hamas, İsrail'in Korkunç Baskınına Ateş Püskürdü - Resim : 1

BM'YE HAREKETE GEÇME ÇAĞRISI

Gazze'nin yalnız olmadığı, dünyanın dört bir yanındaki özgür halklar tarafından desteklendiği ve faşist işgal karşısında insanlık vicdanının hala canlı olduğu vurgulanan açıklamada, gemide alıkonulanların hayatlarından İsrail'in sorumlu olduğu belirtilerek, aktivistlerin derhal salıverilmeleri talep edildi. Açıklamada ayrıca Birleşmiş Milletler ve uluslararası örgütlere, İsrail'in ablukasını kırmak için acilen harekete geçmeleri çağrısında bulunuldu.

NE OLMUŞTU?

Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndan (Freedom Flotilla Coalition) yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve 12 insan hakları savunucusu aktivistin bulunduğu Madleen gemisine, İsrail ordusunun müdahale ettiği bildirilmişti. Açıklamada, "Madleen ile irtibat kesildi. İsrail ordusu gemiye çıktı. Madleen gemisindeki gönüllüler, İsrail ordusu tarafından kaçırıldı" ifadesi kullanılmıştı.

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Kaynak: AA

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