Ünlü Sanatçı Sibel Turnagöl Madleen Gemisine Müdahaleye İsyan Etti: Dünyanın Yapamadığını 12 Kişi Yaptı

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İsrail’in Gazze’ye insani yardım götüren Madleen gemisine müdahalesi uluslararası tepkilere yol açarken, ünlü sanatçı Sibel Turnagöl de sosyal medya hesabı üzerinden ateş püskürdü. Yardım misyonunu üstlenen aktivistlerin cesaretini takdir eden ünlü sanatçı, dünya kamuoyunun duyarsızlığına isyan etti.

İsrail ordusu, Gazze’ye yardım taşıyan Madleen gemisine uluslararası sularda kimyasal maddelerle müdahale etti. Ardından gemiye el konulurken, aralarında iki Türk vatandaşının da bulunduğu toplam 12 aktivist gözaltına alındı.

Madleen gemisine el konulmasına tepki gösteren Sibel Turnagöl, "Aylardır, dünyadaki herkesin yapması gerekeni 12 kişi yapmak için mücadele veriyor. Helal olsun. Bizler de sadece izliyoruz. Ne yazık." açıklamasında bulundu.

MADLEEN GEMİSİNDE KİMLER VAR?

Madleen gemisinde, aralarında İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in de bulunduğu 11 aktivist ve 1 gazeteci olmak üzere toplam 12 kişilik bir ekip bulunmaktadır. Ekip üyeleri şu şekilde:

Greta Thunberg- İsveçli iklim aktivisti

Rima Hassan- Fransız-Filistinli, Avrupa Parlamentosu üyesi

Yasemin Acar- Almanya

Baptiste Andre- Fransa

Thiago Avila- Brezilya

Omar Faiad- Fransa; Al Jazeera Mubasher muhabiri

Pascal Maurieras- Fransa

Yanis Mhamdi- Fransa

Şuayb Ordu- Türkiye

Sergio Toribio- İspanya

Marco van Rennes- Hollanda

Reva Viard- Fransa

MADLEEN GEMİSİ ŞU AN NEREDE?

Madleen gemisi, 9 Haziran 08.30 itibariyle Gazze'ye yaklaşık 220 kilometre uzaklıkta bulunan Dimyat açıklarında beklediği belirtildi. İsrail tarafından saldırıya uğrayan gemi, 01.30'dan bu yana konumunu değiştiremedi. İsrail, Madleen gemisinin durdurulduğunu, 12 kişinin ise İsrail'e getirilip ardından ülkelerine getirileceğini açıkladı.