Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kritik Çağrı: 'Kaya Gibi Arkasındayım'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail'in Gazze'ye yardım götüren Madleen yelkenlisine el koymasına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Özel 'Ne kadar net olursa o kadar arkasındayım. Filistin’i yalnız bırakacak her duruşun karşısındayız. Üzerlerine düşeni yaparlarsa kaya gibi arkasındayız' dedi.

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CHP Genel Başkanı Özel Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavi gördüğü hastane önünde yeni bir açıklama yaptı. Zeyrek’in son sağlık durumuna ilişkin konuşan Özel, ‘Başka hastaneye sevk edilecek mi?’ sorusunu da yanıtladı.

'CANIMIZI EMANET ETTİK'

Özel ‘Ferdi başkana bu soruyu sorsak benim vereceğim cevabı verir. Biz kendi hastamızı Manisa'da tedavi etmezsek; Manisa'ya gelen mühendise İzmir'de oturma Manisa'da otur Manisa'da her şey var nasıl diyeceğiz. Biz sevdiklerimizi de kendi canımızı da memleketimize, memleketimizde çok inandığımız Celal Bayar Üniversite Hastanesi'nin kadrolarına emanet ettik bugün de öyle yapıyoruz’ dedi.

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kritik Çağrı: 'Kaya Gibi Arkasındayım' - Resim : 1

BAŞKA HASTANEYE SEVK EDİLECEK Mİ?

Özgür Özel’in açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle:

İlk günden itibaren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bizimle birlikte burada. Hemen hemen bütün milletvekillerimiz dönüşümlü olarak buradalar. Manisa Celal Bayar Hastanesi bütün gücüyle mücadele ediyor. Sürekli soruluyor, başka hastaneye sevk edilecek mi diye. Ferdi başkana bu soruyu sorsak benim vereceğim cevabı verir. Biz kendi hastamızı Manisa'da tedavi etmezsek; Manisa'ya gelen mühendise İzmir'de oturma Manisa'da otur Manisa'da her şey var nasıl diyeceğiz. Biz sevdiklerimizi de kendi canımızı da memleketimize, memleketimizde çok inandığımız Celal Bayar Üniversite Hastanesi'nin kadrolarına emanet ettik bugün de öyle yapıyoruz.

'ŞU ANDA NAKLE GEREK YOK'

Bir önceki Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, çeşitli hastanelerdeki başhekimler ve değerli dostlarımız sürekli arıyorlar ve elden gelecek ne katkı varsa sağlamak istedikleriniz ifade ediyorlar. Onların önerileri buraya iletiliyor tabi, tartışılıyor. Elbette ki nakilde fayda olan bir durum olsa ve hastane bunu bizi aşan bir durum var derse biz bunu değerlendiririz ama şu anda herhangi bir nakle gerek olmadığını ifade ediyorlar. Biz de hem Zeyrek ailesi hem CHP ailesi olarak bu tıbbi görüşe uyuyoruz ve buradayız. Herkesin dualarına ihtiyacımız var.

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kritik Çağrı: 'Kaya Gibi Arkasındayım' - Resim : 2

'KAYA GİBİ ARKALARINDAYIZ'

İsrail’in Gazze’ye yardım taşıyan Madleen gemisine el koymasına da tepki gösteren Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şöyle seslendi. Normal şartlarda burada siyasi sorulara cevap vermiyoruz ancak bu durum özel. 12 silahsız aktivistin makarna göndermesine izin vermeyen bir İsrail gözü dönmüşlüğü var. Sayın Erdoğan ne kadar sert olursa ona teşekkür edeceğim. Artık mış gibi yapmadın değil, İsrail'e yanıt vermenin zamanı. Üzerlerine düşeni yapsınlar kaya gibi arkalarındayız.

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Kaynak: Haber Merkezi

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