Tabut Küçük, Acı Çok Büyük! Otizmli Onurcan'a Yürek Yakan Veda

Gaziantep'te, 24 Mayıs tarihinde kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan'dan yürek yakan haber geldi. Dün Fırat Nehri'nde cansız bedeni bulunan küçük Onurcan bugün toprağa verildi. Baba Mesut Özdemir, helallik alındığı sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

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Tabut Küçük, Acı Çok Büyük! Otizmli Onurcan'a Yürek Yakan Veda
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Gaziantep'in Araban ilçesi kırsal Hasanoğlu Mahallesi'nde ailesiyle birlikte fıstık bahçesindeyken 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'in cansız bedeni, dün öğle saatlerinde Fırat Nehri'nde bulundu.

Tabut Küçük, Acı Çok Büyük! Otizmli Onurcan'a Yürek Yakan Veda - Resim : 1

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Küçük Onurcan, düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde helallik alındığı sırada baba Mesut Özdemir gözyaşlarına hakim olamadı.

Tabut Küçük, Acı Çok Büyük! Otizmli Onurcan'a Yürek Yakan Veda - Resim : 2

Cenaze törenine, Gaziantep Vali Yardımcısı İlker Eker, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Halil Uğur, Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, il ve ilçe protokolü ile küçük çocuğun ailesi, yakınları, mahalle halkı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tabut Küçük, Acı Çok Büyük! Otizmli Onurcan'a Yürek Yakan Veda - Resim : 3

16 Günlük Aramada Acı Son! Otizmli Onurcan'dan Yürek Yakan Haber16 Günlük Aramada Acı Son! Otizmli Onurcan'dan Yürek Yakan HaberGüncel

Kaynak: İHA

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