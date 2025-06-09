Tabut Küçük, Acı Çok Büyük! Otizmli Onurcan'a Yürek Yakan Veda

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Gaziantep'in Araban ilçesi kırsal Hasanoğlu Mahallesi'nde ailesiyle birlikte fıstık bahçesindeyken 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'in cansız bedeni, dün öğle saatlerinde Fırat Nehri'nde bulundu.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Küçük Onurcan, düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde helallik alındığı sırada baba Mesut Özdemir gözyaşlarına hakim olamadı.

Cenaze törenine, Gaziantep Vali Yardımcısı İlker Eker, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Halil Uğur, Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, il ve ilçe protokolü ile küçük çocuğun ailesi, yakınları, mahalle halkı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA