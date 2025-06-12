Adana'da Cinayet: Maskeli Şüpheliler Yakalandı, İntikam İddiası

Adana’nın Ceyhan ilçesinde, fırıncı Barış Yılmaz’ı (33) aracına binerken silahla öldüren kar maskeli iki şüpheli, R.Ü. (26) ve A.A. (24), polis operasyonuyla yakalandı. Cinayetin, bir alışveriş tartışmasından kaynaklandığı öne sürüldü.

Adana'da Cinayet: Maskeli Şüpheliler Yakalandı, İntikam İddiası
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Adana’nın Ceyhan ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı’nda, 11 Haziran 2025 gecesi vahim bir cinayet meydana geldi. Fırında çalışan Barış Yılmaz (33), otomobiline binmek üzereyken kar maskeli iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Yılmaz, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet şüphelilerini yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ve tanık ifadelerinden yola çıkan polis, şüphelilerin R.Ü. (26) ve yabancı uyruklu A.A. (24) olduğunu tespit etti. Şüphelilerin saklandığı adrese düzenlenen baskınla her iki zanlı da yakalanarak gözaltına alındı.

ALIŞVERİŞ TARTIŞMASI VE İNTİKAM

Emniyetteki sorgulamalarda, Barış Yılmaz ile şüpheliler arasında bir alışveriş nedeniyle küfürleşme yaşandığı ortaya çıktı. İddiaya göre, R.Ü. ve A.A., bu tartışmanın intikamını almak için kar maskeli olarak Yılmaz’ı hedef aldı. Şüphelilerin ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildikleri öğrenildi.

Olay, Namık Kemal Mahallesi’nde büyük bir üzüntüye yol açarken, polis cinayetin detaylarını aydınlatmak için soruşturmayı sürdürüyor.

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Kaynak: İHA

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