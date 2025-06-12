9 Yıl Hapisle Aranan Firari Yakalandı

Kırıkkale'de uyuşturucu ticaretinden hakkında 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

9 Yıl Hapisle Aranan Firari Yakalandı
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Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, savcılık koordinesinde uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda, H.K. ve D.G. isimli iki şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üst aramasında, 0,48 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi.

Ayrıca H.K. isimli zanlının, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan hakkında 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından D.G. serbest bırakılırken, H.K. ise cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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