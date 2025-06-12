Lüleburgaz’da Buğday Tarlasında Yangın: 500 Dekar Alan Zarar Gördü

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Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde, 12 Haziran 2025 tarihinde mezarlık yakınlarında bulunan bir buğday tarlasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine hızla itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında, yaklaşık 500 dekarlık buğday tarlası zarar gördü. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, tarladaki ürün kaybı çiftçiler için büyük bir maddi zarar oluşturdu. Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, itfaiye ve polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

Yetkililer, yangının çıkış sebebini belirlemek için detaylı bir soruşturma yürütüyor. Bölge sakinleri, yaz aylarında artan yangın riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: İHA