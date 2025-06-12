Safranbolu’da Define Avcılarına Suçüstü: 5 Kişi Gözaltına Alındı

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Karabük’ün UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan tarihi Safranbolu ilçesinde, izinsiz define arayan 5 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Olay, 11 Eylül 2024 tarihinde ilçenin ormanlık alanında meydana geldi. Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları ihbar üzerine harekete geçti ve şüphelileri define ararken tespit etti.

Operasyonda, define aramada kullanılan 1 el dedektörü, 2 bakır çubuk ve 1 çapa ele geçirildi. Yakalanan 5 zanlı, gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığı’nda ifadeleri alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Safranbolu, Osmanlı döneminden kalma tarihi konakları, camileri, hanları ve hamamlarıyla 1994 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınmıştı. Tarihi ve kültürel dokusuyla ünlü ilçede izinsiz define arama faaliyetleri, kültürel mirasa zarar verme riski taşıdığı için ciddi bir suç olarak değerlendiriliyor. Jandarma, bölgedeki tarihi varlıkların korunması için denetimlerini sürdüreceğini belirtti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA