Safranbolu’da Define Avcılarına Suçüstü: 5 Kişi Gözaltına Alındı

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, izinsiz define arayan 5 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Safranbolu’da Define Avcılarına Suçüstü: 5 Kişi Gözaltına Alındı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Karabük’ün UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan tarihi Safranbolu ilçesinde, izinsiz define arayan 5 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Olay, 11 Eylül 2024 tarihinde ilçenin ormanlık alanında meydana geldi. Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları ihbar üzerine harekete geçti ve şüphelileri define ararken tespit etti.

Operasyonda, define aramada kullanılan 1 el dedektörü, 2 bakır çubuk ve 1 çapa ele geçirildi. Yakalanan 5 zanlı, gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığı’nda ifadeleri alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Safranbolu, Osmanlı döneminden kalma tarihi konakları, camileri, hanları ve hamamlarıyla 1994 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınmıştı. Tarihi ve kültürel dokusuyla ünlü ilçede izinsiz define arama faaliyetleri, kültürel mirasa zarar verme riski taşıdığı için ciddi bir suç olarak değerlendiriliyor. Jandarma, bölgedeki tarihi varlıkların korunması için denetimlerini sürdüreceğini belirtti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Tarihin Göbeğinde Gizli Miras! 133 Yıllık Büyük Keşif İlk Kez Vitrinde… Üzerinde Peygamber Figürü VarTarihin Göbeğinde Gizli Miras! 133 Yıllık Büyük Keşif İlk Kez Vitrinde… Üzerinde Peygamber Figürü VarGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Karabük
Kadınlar Çocuk Sahibi Olmazsa İnsanlık Ne Zaman Yok Olur? Kadınlar Çocuk Sahibi Olmazsa İnsanlık Ne Zaman Yok Olur?
Lüleburgaz’da Buğday Tarlasında Yangın: 500 Dekar Alan Zarar Gördü Lüleburgaz’da Buğday Tarlasında Yangın: 500 Dekar Alan Zarar Gördü
Kayseri’de Kadını Bıçaklayan Sanığa 13 Yıl 4 Ay Hapis Cezası Kayseri’de Kadını Bıçaklayan Sanığa 13 Yıl 4 Ay Hapis Cezası
Temizlikte Hep Göz Ardı Ediliyor: Meğer Büyük Hataymış Temizlikte Hep Göz Ardı Ediliyor: Meğer Büyük Hataymış
ÇOK OKUNANLAR
63 Yıllık Ünlü Otel Devi İflas Etti: Tatil İçin Rezervasyon Yaptıranlar Diken Üstünde Rezervasyon Yaptıranlar Diken Üstünde! İflas Etti
SGK Uzmanı Duyurdu: O Ödemelere Zam Geldi! Bu Ay İki Kat Fazla Para Yatacak SGK Uzmanı Duyurdu: O Ödemelere Zam Geldi! Bu Ay İki Kat Fazla Para Yatacak
Hindistan'da Uçak Düştü! İçinde 242 Yolcu Vardı Cesetler Çıkarılıyor... Düşen Uçaktan Kurtulan Var mı? Flaş Açıklama
Ali Koç Transferde Çıldırdı! 4 Yıldızın İsmi Ortaya Çıktı Ali Koç Transferde Çıldırdı! 4 Yıldızın İsmi Ortaya Çıktı
Türkiye'nin En Borçlu 20 Şirketi Açıklandı: Listedeki Devlere Çok Şaşıracaksınız Türkiye'nin En Borçlu 20 Şirketi Açıklandı: Listedeki Devlere Çok Şaşıracaksınız