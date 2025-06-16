İmamoğlu'na 7 Yıla Kadar Hapis İstemi: Savcı Mütalaasını Açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Başsavcı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle açılan davada savcı mütalaasını sundu. İmamoğlu için 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis ve kamu görevinden men cezası istendi. Duruşma 16 Temmuz 2025'e ertelendi.

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İmamoğlu'na 7 Yıla Kadar Hapis İstemi: Savcı Mütalaasını Açıkladı
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcılık mütalaası açıklandı. İmamoğlu'nun, bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesine yönelik ifadeleri nedeniyle yargılandığı davada, savcı 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep etti.

İddianamede İmamoğlu, "terörle mücadelede görev yapan kamu görevlilerini hedef göstermek", "kamu görevlisine alenen hakaret" ve "tehdit" suçlamalarıyla yargılanıyor.

Duruşma salonun İmamoğlu ve avukatları hazır bulundu. Duruşmaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve çok sayıda partili de katıldı.

Mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaanın dosyaya sunulduğunu duyurdu. Savcı, TCK'nın 53. maddesi kapsamında, İmamoğlu'nun mahkumiyeti halinde kamu görevinden yasaklanmasını da talep etti. Bu maddeye göre, mahkumiyetin ardından kişinin milletvekilliği ya da belediye başkanlığı gibi kamu görevlerinde bulunmasının önü kesiliyor.

Karar duruşması 16 Temmuz 2025 tarihine ertelendi.

İmamoğlu'na 7 Yıla Kadar Hapis İstemi: Savcı Mütalaasını Açıkladı - Resim : 1

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek "mağdur" olarak yer aldı.

İddianameye göre, Ekrem İmamoğlu'nun bir panelde yaptığı konuşmada Gürlek ve ailesine yönelik ifadeleri üzerine resen soruşturma başlatıldı. Gürlek'in geçmişte terörle mücadele alanında görev yaptığı ve terör örgütleri tarafından hedef alındığı hatırlatılarak, İmamoğlu'nun söz konusu konuşmasında Gürlek'i alenen hedef gösterdiği belirtildi.

Savcılık, İmamoğlu'nun kullandığı ifadelerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini, kamu görevlisine hakaret ve tehdit içerdiğini vurguladı. Ayrıca İmamoğlu'nun başka bir açıklamasında bilirkişiyi kamuoyu önünde hedef aldığı ve yargıyı etkilemeye teşebbüs ettiği belirtildi.

İki olay birlikte ele alındığında, İmamoğlu'nun kamuoyu önünde yargı mensupları üzerinde baskı kurmayı amaçladığı ileri sürüldü.

Savcılık, İmamoğlu'nun şu suçlardan 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti:

Görevli kamu görevlisine alenen hakaret
Tehdit
Terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek
Ayrıca TCK 53. madde uyarınca, mahkumiyet halinde kamu görevinden men edilmesi de talep edildi.

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Kaynak: AA

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