Şişli Etfal Depreme Dayanıksız Diye Boşaltıldı, İl Sağlık Müdürlüğü Çalışanları Yerleştirildi... İBB İtfaiye Raporu Güvenlik Skandalını Ortaya Koydu

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EDA NARİN

122 yıllık Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılmasına 2018 yılında karar verildi. Ancak fiili taşınma süreci 2021 yılında hız kazandı. Hastanenin bazı bölümleri, 2021 Mayıs ayı itibarıyla Seyrantepe'deki yeni hastane binasına, kalan bir kısmı ise Sarıyer'deki tesislere taşındı. Taşınma, pandemi döneminde hızla ve plansız bir şekilde gerçekleştirildi, bu da birçok sorunu beraberinde getirdi.

SÜREÇTE NELER YAŞANDI?

Plansız Taşınma ve Parçalanma: Hastane, tek bir merkezden iki ayrı bölgeye (Seyrantepe ve Sarıyer) bölünerek taşındı. Bu, sağlık hizmetlerinin sürekliliğini ve erişilebilirliğini olumsuz etkiledi. Ulaşım zorlukları, özellikle acil hastalar, engelliler, yaşlılar ve çocuklar için ciddi bir sorun yarattı.

Yetersiz İletişim: Şişli Etfal Dayanışması, yetkililerin süreç hakkında yeterli bilgi vermediğini, hastane çalışanlarına ve kamuoyuna net açıklamalar yapılmadığını belirtti.

Arazi Devri Tartışmaları: Hastanenin arazisi, 2018'de Hazine’den Sultan Beyazıt Han Veli Vakfı'na devredildi. Bu durum, hastanenin yerinde yeniden inşa edilmesi yerine başka projeler için kullanılabileceği şüphelerini doğurdu.

Ofis Dönüşüm İhalesi: Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılan hastane binasının bazı katlarının İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün ofislerine dönüştürülmesi için tadilat ihalesi açıldı. Bu, "Bina gerçekten çürükse neden ofis olarak kullanılıyor?" sorularını gündeme getirdi.

HANGİ SORUNLARA YOL AÇTI?

Sağlık Hizmetlerinde Aksamalar: Hastanenin bölünmesi, Şişli, Beşiktaş ve Beyoğlu gibi yoğun nüfuslu bölgelerde ciddi bir sağlık hizmeti açığı yarattı. Bölge halkı, uzak mesafelerdeki hastanelere ulaşmakta zorlandı ve özel hastanelere yönlendirildi.

Eğitim ve Uzmanlık Kayıpları: Şişli Etfal, uzman doktor yetiştiren bir eğitim hastanesiydi. Bölünme, sağlık eğitimine darbe vurdu ve çalışanların iş yükünü artırdı.

Pandemi Döneminde Taşınma: Taşınma, Kovid-19 pandemisinin yoğun olduğu bir dönemde aceleyle yapıldı, bu da hasta ve çalışan güvenliğini riske attı.

TEPKİLER VE İMZA KAMPANYASI

Şişli Etfal Dayanışması, taşınma sürecine karşı en aktif tepkiyi gösteren grup oldu. Bölge halkı, sağlık çalışanları ve sivil toplum örgütlerinden oluşan bu platform, hastanenin yerinde güçlendirilip tam teşekküllü bir kamu hastanesi olarak hizmete devam etmesini talep etti.

İmza Kampanyaları: 30 bin imza toplanarak Sağlık Bakanlığı’na teslim edildi.

Soru Önergeleri: Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, 2022'de TBMM’ye soru önergesi vererek ofis ihalesini ve depreme dayanıksızlık iddialarını sorguladı.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NÜ DEPREM RİSKLİ BİNAYA TAŞIDILAR

2018'de başlayıp 2021 yılında hız kazanan bu süreç bugüne gelindiğinde ise farklı bir boyuta ulaştı. Boşaltılan hastane binasının bazı katlarının İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün ofislerine dönüştürülmesi için tadilat ihalesi açılması sonrası oluşan endişeler, haklı çıktı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nün farklı ilçelerde bulunan binaları; depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılan Şişli Etfal Hastanesi binasının 7. katına taşındı. Şu anda ise hastane binasının 5., 6. ve 7. katları aktif olarak kullanımda. İl Sağlık Müdürlüğü çalışanları deprem riski kaygısıyla; duvar çatlakları ve açıklıklarının olduğu binada çalışmak zorunda bırakılıyor.

BİNA İTFAİYE RAPORUNDAN DA GEÇEMEDİ

İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlarının endişeleri devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı İtfaiye Daire Başkanlığı da hastane hakkında 29 Nisan 2025 tarihli raporunda da 'olumsuz' olarak görüş bildirdi. Gerçek Gündem'in ulaştığı belgede 1. bodrum katın bir kısmı ve 2. bodrum kat hariç binanın tamamı için verilen rapora göre, Şişli Etfal binası güvenlik standartlarını karşılamıyor.

Raporda, binanın kaçış mesafelerinin yetersiz olduğu, yangın merdivenlerinin uygun olmadığı, duman sızdırmaz kapılar ve acil çıkışların eksik olduğu belirtildi. Ayrıca, doğal gaz alarm dedektörleri, yangın dolapları ve şarjlı acil aydınlatma sistemlerinin kurulması gerektiği vurgulandı. Bodrum katlardaki hastane bölümlerine geçişlerin yangına dayanıklı malzemelerle kapatılması ve onaylı mimari projelerin incelenmesi gerektiği de raporda yer aldı. Bu rapor, binanın mevcut haliyle güvenli olmadığını ortaya koyuyor.

İşte raporda sıralanan maddeler: