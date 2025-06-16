Ekonomi Yönetimi Harekete Geçti: Katılım Finans İçin Büyük Hamle

Ekonomi yönetimi, faizsiz finansın hacmini artırmak maksadıyla çalışma başlatmaya hazırlanıyor. Atılacak adımlar doğrultusunda, sektörün yıl sonunda 3 trilyon liralık büyüklüğe ulaşması öngörülüyor.

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Ekonomi Yönetimi Harekete Geçti: Katılım Finans İçin Büyük Hamle
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Katılım finans alanında bölgesel bir merkez olma hedefi doğrultusunda sektörel büyümeyi hızlandıracak yeni adımlar atılacak.

Türkiye gazetesinin haberine göre, ekonomi yönetimi, faizsiz finans sistemini topluma daha iyi entegre etmek amacıyla çeşitli uygulamaları devreye sokmaya hazırlanıyor. Yıl sonunda büyüklüğünün 3 trilyon liraya ulaşması öngörülen bu alanın, toplumun daha geniş kesimleri tarafından tanınması için kamusal bilgilendirme çalışmaları artırılacak.

NELER YAPILACAK?

• Bu maksatla kamu spotları çekilip medya ve sosyal medyada yayınlanacak.
• Bu kapsamda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BDDK’nın hazırlığını yürüttüğü Katılım Finans Kanunu taslağı doğrultusunda, “Türkiye Katılım Finans Kuruluşları Birliği” adıyla yeni bir merkezî yapı kurulacak.
• Birliğin merkezi, İstanbul Finans Merkezinde olacak.
• Birlik, katılım finans hizmeti sunan tüm kuruluşlarla birlikte bu kurumlara danışmanlık, denetim ve derecelendirme hizmeti sağlayan yapıları da Türkiye sınırları içerisinde denetleyecek.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi

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Finans Merkezi
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