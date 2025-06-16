Altın Haftaya Kritik Seviyede Başladı! Rekora Çok Yakın

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İsrail ile İran arasındaki çatışmalar sürerken, küresel piyasalarda petrol fiyatları haftaya sakin bir başlangıç yaparken, altın kritik seviyede. Sabah saatlerinde ons altın 3.430 dolar civarında dengelenirken, Brent petrol 74,90 dolardan işlem görüyor. İç piyasada ise gram altın 4.354 TL seviyelerinde seyrederken, Kapalıçarşı’da gram satış fiyatı 4.425 TL, çeyrek altın ise 7.210 TL’den satılıyor.

Jeopolitik gerilimlerin henüz tam anlamıyla savaşa dönüşmemesi, piyasalardaki olumsuz fiyatlamaların şimdilik sınırlı kalmasını sağladı. Bu durum, hem altın hem de petrol piyasasında daha yatay bir seyri beraberinde getirdi. Petrol fiyatları da haftaya temkinli başladı. Geçen haftayı 74,38 dolardan kapatan Brent petrol, yeni haftanın ilk saatlerinde 74,90 dolar seviyesine yakın seyretti.

Öte yandan piyasalar bu hafta ABD Merkez Bankası'nın (FED) 18 Haziran’daki faiz kararına odaklanmış durumda. FED’in bu toplantıda faiz indirimi yapması beklenmezken, bu durum emtia fiyatlarında temkinli bir seyri destekliyor. Yatırımcılar aynı zamanda ABD-Çin arasındaki ticaret gelişmeleri ve Başkan Trump’ın yeni tarife planlarına ilişkin sinyalleri de yakından izliyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

16 Haziran güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın 4.354,77 TL

Çeyrek altın 7.216,00 TL

Yarım altın 14.432,00 TL

Tam altın 28.613,52 TL

Cumhuriyet altını 28.726,00 TL

Gremse altın 71.753,22 TL

ONS altın 3.431,88 dolar

Kaynak: Haber Merkezi