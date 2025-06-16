Altın Haftaya Kritik Seviyede Başladı! Rekora Çok Yakın

Altın fiyatları kritik seviyelere yaklaşırken, petrol haftaya dengeli başladı. Piyasalar hem jeopolitik riskleri hem de FED'in faiz kararını yakından izliyor. Gram altın 4.354 TL, ons altın ise 3.431 dolardan işlem görüyor.

Son Güncelleme:
Altın Haftaya Kritik Seviyede Başladı! Rekora Çok Yakın
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail ile İran arasındaki çatışmalar sürerken, küresel piyasalarda petrol fiyatları haftaya sakin bir başlangıç yaparken, altın kritik seviyede. Sabah saatlerinde ons altın 3.430 dolar civarında dengelenirken, Brent petrol 74,90 dolardan işlem görüyor. İç piyasada ise gram altın 4.354 TL seviyelerinde seyrederken, Kapalıçarşı’da gram satış fiyatı 4.425 TL, çeyrek altın ise 7.210 TL’den satılıyor.

Altın Haftaya Kritik Seviyede Başladı! Rekora Çok Yakın - Resim : 1

Jeopolitik gerilimlerin henüz tam anlamıyla savaşa dönüşmemesi, piyasalardaki olumsuz fiyatlamaların şimdilik sınırlı kalmasını sağladı. Bu durum, hem altın hem de petrol piyasasında daha yatay bir seyri beraberinde getirdi. Petrol fiyatları da haftaya temkinli başladı. Geçen haftayı 74,38 dolardan kapatan Brent petrol, yeni haftanın ilk saatlerinde 74,90 dolar seviyesine yakın seyretti.

Öte yandan piyasalar bu hafta ABD Merkez Bankası'nın (FED) 18 Haziran’daki faiz kararına odaklanmış durumda. FED’in bu toplantıda faiz indirimi yapması beklenmezken, bu durum emtia fiyatlarında temkinli bir seyri destekliyor. Yatırımcılar aynı zamanda ABD-Çin arasındaki ticaret gelişmeleri ve Başkan Trump’ın yeni tarife planlarına ilişkin sinyalleri de yakından izliyor.

Altın Haftaya Kritik Seviyede Başladı! Rekora Çok Yakın - Resim : 2

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

16 Haziran güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın 4.354,77 TL
Çeyrek altın 7.216,00 TL
Yarım altın 14.432,00 TL
Tam altın 28.613,52 TL
Cumhuriyet altını 28.726,00 TL
Gremse altın 71.753,22 TL
ONS altın 3.431,88 dolar

İslam Memiş'ten Yatırımcılara Uyarı! Riski Çok Büyükİslam Memiş'ten Yatırımcılara Uyarı! Riski Çok BüyükEkonomi

Gram Altında 5 Bin 500 Lira Depremi!Gram Altında 5 Bin 500 Lira Depremi!Ekonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Altın Altın fiyatları
Son Güncelleme:
16 Haziran 2025 Günlük Burç Yorumları: Hayatınız Bir Anda Rayına Oturabilir 16 Haziran 2025 Günlük Burç Yorumları: Hayatınız Bir Anda Rayına Oturabilir
Ne Hamsi Ne Palamut Ne İstavrit: Uzmanlar En Sağlıklı Balığı Açıkladı Ne Hamsi Ne Palamut Ne İstavrit: Uzmanlar En Sağlıklı Balığı Açıkladı
Bankaya Bu Parayı Koyan 155 Bin Lira Maaşa Bağlanıyor Bankaya Bu Parayı Koyan 155 Bin Lira Maaşa Bağlanıyor
E-Ticarette Babalar Günü Yoğunluğu E-Ticarette Babalar Günü Yoğunluğu
Türkiye'de Elektrik Tüketimi Üretimi Aştı Türkiye'de Elektrik Tüketimi Üretimi Aştı
Ne Boyoz Ne Gevrek: İzmir’in Dağlarında Yetişiyor, Sessizce Coğrafi İşaret Aldı Ne Boyoz Ne Gevrek: İzmir’in Dağlarında Yetişiyor, Sessizce Coğrafi İşaret Aldı
ÇOK OKUNANLAR
Gelişmeler Canlı Yayında Aktarıldı! İran'da 'Casus Avı' Başladı: İsrail Drone’ları Ele Geçirildi Gelişmeler Canlı Yayında Aktarıldı! İran'da 'Casus Avı' Başladı: İsrail Drone’ları Ele Geçirildi
İsrail Yeni Saldırı Başlattı, İran'dan Misilleme Geldi! Hayfa ve Tahran Yangın Yerine Döndü İsrail Yeni Saldırı Başlattı, İran'dan Misilleme Geldi! Şehirler Yangın Yerine Döndü
Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat! Meteoroloji'den Uyarı Geldi: Haftanın İlk Gününde Sağanak Sürprizi Haftanın İlk Gününde Sağanak Sürprizi
'Kuma Getirme' Tartışması Cinayetle Bitti 'Kuma Getirme' Tartışması Cinayetle Bitti
Uçurumda Can Pazarı: 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 6 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralı Uçurumda Can Pazarı: 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 6 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralı