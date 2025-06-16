Dolar ve Euro Yeni Haftaya Nasıl Başladı?

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Haftanın ilk gününde döviz piyasalarında hareketlilik dikkat çekiyor. Orta Doğu'da giderek tırmanan İsrail-İran gerilimi, küresel piyasalarda güvenli liman arayışını tetiklerken, yatırımcılar yeniden dövize yöneldi. Bu gelişmeler ışığında, 16 Haziran 2025 Pazartesi günü itibarıyla dolar ve euro kurunda yukarı yönlü seyir sürüyor.

Yurt içinde özellikle ithalatla doğrudan bağlantılı sektörler, dövizdeki artıştan etkilenirken vatandaşlar ve yatırımcılar da güncel kurları yakından takip ediyor. Sabah saatlerinde serbest piyasada:

Dolar alış fiyatı 39,43 TL, satış fiyatı ise 39,48 TL'den işlem görüyor.

Euro ise alışta 45,41 TL, satışta ise 45,68 TL seviyelerinde.

Uzmanlar, döviz kurundaki oynaklığın ilerleyen günlerde sürebileceği uyarısında bulunurken; yatırımcılara kısa vadeli kararlar yerine temkinli ve analiz odaklı adımlar atılması çağrısında bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi