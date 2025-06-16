İran'ın Savaş Sırrı Ortaya Çıktı! İşte Demir Kubbeyi Delen Yeni Yöntem 'Siccil'

İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında dördüncü güne gelinmişken, İran'ın İsrail'in ünlü hava savunma sistemi Demir Kubbe'yi delmek için kullandığı yeni saldırı yöntemi büyük dikkat çekti. İşte yeni yöntemin detayları…

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İran'ın Savaş Sırrı Ortaya Çıktı! İşte Demir Kubbeyi Delen Yeni Yöntem 'Siccil'
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Ortadoğu'da tansiyon bir kez daha tehlikeli seviyelere ulaşmışken, İran'ın İsrail’e yönelik başlattığı yoğun füze saldırıları, Tel Aviv ve Hayfa başta olmak üzere birçok kentte büyük yıkıma yol açtı.

İran'ın Savaş Sırrı Ortaya Çıktı! İşte Demir Kubbeyi Delen Yeni Yöntem 'Siccil' - Resim : 1

DEMİR KUBBE’Yİ DELEN SİSTEM

İran’ın attığı füzeler İsrail’in simgesi haline gelen hava savunma sistemi ‘Demir Kubbe’yi de deldi. Gözler Demir Kubbe’yi delen yeni sisteme çevrildi.

İran'ın Savaş Sırrı Ortaya Çıktı! İşte Demir Kubbeyi Delen Yeni Yöntem 'Siccil' - Resim : 2

“SİCCİL” İSİMLİ HİPERSONİK FÜZE

İran kaynakları, saldırılar sırasında 1400 ile 2500 kilometre menzilli ileri teknolojiye sahip füzelerin kullanıldığını açıkladı. Özellikle saatte 14 Mach hıza ulaşabilen “Siccil” isimli hipersonik füze dikkat çekti. İran Devrim Muhafızları, bu operasyonda İsrail’in çok katmanlı hava savunma sistemlerini birbirine karşı yönlendiren yeni bir taktik denediklerini duyurdu.

İran'ın Savaş Sırrı Ortaya Çıktı! İşte Demir Kubbeyi Delen Yeni Yöntem 'Siccil' - Resim : 3

Açıklamada, “ABD ve Batılı güçlerin kapsamlı desteği ve en güncel savunma teknolojilerine sahip olmalarına rağmen, bu operasyonda kullanılan kabiliyetler, işgal altındaki topraklarda hedeflerin başarılı şekilde ve azami isabetle vurulmasını sağladı” denildi.

İran Devrim Muhafızları, bu son saldırıda İsrail’in çok katmanlı savunma sistemlerini birbirine karşı yönlendirmeyi amaçlayan yeni bir yöntem kullandıklarını belirtti.

İran'ın Savaş Sırrı Ortaya Çıktı! İşte Demir Kubbeyi Delen Yeni Yöntem 'Siccil' - Resim : 4

'SIĞINAĞA KOŞTUK'

Tel Aviv'de yaşayan 31 yaşındaki İsrailli Guydo Tetelbaun ise son saldırılarla ilgili olarak Reuters'a, ‘Alarm çalınca her zamanki gibi karşı sokaktaki sığınağa koştuk. Birkaç dakika içinde sığınağın kapısı patladı. Birkaç kişi kanlar içinde kaldı. Sessizlik çökünce daireye döndük ama geriye pek bir şey kalmamıştı... En korkutucu olan şey bilinmezlik. Bu durum uzun sürebilir, daha da kötüleşebilir’ dedi.

TRUMP BARIŞ SİNYALİ VERMİŞTİ

Saldırılar sürerken ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, ‘Yakında İsrail ve İran arasında da barış olacak. Şu anda birçok görüşme ve toplantı yapılıyor’ açıklamasını yapmıştı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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