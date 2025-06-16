Bodrum’da Alev Alan Lüks Teknenin Sahibi Beşiktaş Yöneticisi Ünlü İş İnsanı Çıktı

Kurban Bayramı tatili için Bodrum'dan Göcek'e gitmeye hazırlanırken patlayan lüks teknenin Beşiktaş JK yöneticisi Hüseyin Yücel'e ait olduğu öğrenildi. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralanmıştı.

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Bodrum’da Alev Alan Lüks Teknenin Sahibi Beşiktaş Yöneticisi Ünlü İş İnsanı Çıktı
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Kurban Bayramı tatili öncesinde Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşanan olayda,15 metrelik bir yat, Bodrum'dan Göcek’e doğru yola çıkmaya hazırlanırken yapılan yakıt ikmali sırasında aniden patladı. Patlama sonucunda biri karada olmak üzere üç kişi yaralandı.

Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre, patlamanın ardından ağır hasar gören yatın sahibinin, eğitim sektöründe faaliyet gösteren Bahçeşehir Koleji ve Uğur Okulları'nın da sahibi olan ünlü iş insanı Hüseyin Yücel olduğu ortaya çıktı.

Bodrum’da Alev Alan Lüks Teknenin Sahibi Beşiktaş Yöneticisi Ünlü İş İnsanı Çıktı - Resim : 1

KARADA TEKNEYİ BEKLİYORDU

Yücel ailesine ait olan ve oğlunun adını taşıyan “Aslan” isimli yat, bayram tatilini geçirmek üzere Göcek’e gitmek üzereydi. Olay sırasında Hüseyin Yücel teknede bulunmuyordu. Yücel’in, ailesiyle birlikte Göcek’te tekneyi karşılamak üzere beklediği öğrenildi.

BAŞKANLIK YARIŞINI KAYBETMİŞTİ

Hüseyin Yücel, sadece iş dünyasında değil, spor camiasında da tanınan bir isim. Beşiktaş Kulübü'nde daha önce ikinci başkanlık görevini üstlenen Yücel, son seçimlerde mevcut başkan Hasan Arat’a karşı aday olmuş ancak seçimi kaybetmişti.

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Kaynak: Sabah

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