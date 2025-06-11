Alevlerin İçindeki Tekneden Atlayarak Kurtuldu
Muğla’nın Fethiye ilçesinde denizde alevlere teslim olan tekne görenleri korkuttu. Yanan teknenin sahibi denize atlayarak alevlerin ortasından kurtuldu.
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Muğla’nın Fethiye ilçesinde denizdeki tekne alevlere teslim oldu.
Edinilen bilgiye göre, Göcek Limanı önünde denizde bulunan bir teknede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
TEKNEDEN ATLADI
Bir anda büyüyen alevler tekneyi sardı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye limana ait söndürme teknesi ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler teknedeki alevlere müdahalede bulundu. Yangın sonrası tekne alevlere teslim olurken, tekne sahibinin denize atlayarak kurtulduğu ve hafif yaralı olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA